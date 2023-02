Tuje tiskovna agencije o Sloveniji (18. in 19. 2.)

Ljubljana, 19. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o bivšem predsedniku republike Borutu Pahorju, ki je sklenil dobrodelno akcijo Katra za dober namen in za svoj starodobni avtomobil Renault 4 iztržil 60.000 evrov. Poročale so še o italijanskem ministru za kulturo Gennaru Sangiulianu, ki se je srečal z goriškim županom Rodolfom Ziberno.