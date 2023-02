V Nemčiji na vrhu nogometne lige trije s po 43 točkami

Berlin, 19. februarja - V nemški nogometni ligi so se po 21. krogu karte na vrhu pomešale in zdaj imajo kar tri ekipe enak izkupiček 43 točk. Najbolj zadovoljni so lahko v Dortmundu, saj so po današnji zmagi s 4:1 proti Herthi ujeli Bavarce, medtem ko je berlinski Union igral le 0:0 z zadnjim Schalkejem in zapravil priložnost, da bi bil sam na prvem mestu.