Manchester United postaja nevaren

London, 19. februarja - Nogometaši Manchester Uniteda dobro izkoriščajo zadnje spodrsljaje Arsenala in Manchester Cityja in postajajo nevarni tudi za naslov prvaka. V 24. krogu so brez težav premagali Leicester s 3:0 in zdaj le še tri točke zaostajajo za mestnimi tekmeci in pet za Londončani, ki pa imajo tekmo manj.