Spirit in ministrstvo v lesnopredelovalni industriji vidita veliko kariernih priložnosti

Ljubljana, 19. februarja - V lesnopredelovalni industriji kronično primanjkuje kadra, čeprav so možnosti zaposlitve in nadaljevanje kariere za vse tiste, ki se z lesom ukvarjajo na podjeten, tehnološko dovršen in ustvarjalen način, zagotovljene, ugotavljajo pri javni agenciji Spirit in gospodarskem ministrstvu. Za promocijo teh poklicev poteka več aktivnosti.