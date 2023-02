Košir in Mastnak izpadla v osmini finala na SP v deskanju

Tbilisi, 19. februarja - Slovenska deskarja Žan Košir in Tim Mastnak sta izpadla v osmini finala na tekmi paralelnega veleslaloma na svetovnem prvenstvu v gruzijskem Bakurianiju. Že po kvalifikacijah sta brez izločilnih bojev ostala Rok Marguč in edina slovenska predstavnica Gloria Kotnik. Svetovna prvaka sta postala Poljak Oskar Kwiatkowski in Japonka Tsubaki Miki.