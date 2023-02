Ljubljana, 19. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski avtocesti zastoji med Postojno in Ravbarkomando proti Ljubljani pred delovno zaporo z zamudo 5 do 10 minut, ter pred izvozom Unec iz smeri Ljubljane in naprej na regionalni cesti proti Cerknici. Proti Cerknici se za osebna vozila priporoča že izvoz Logatec.