V Izraelu znova množični protesti proti reformi pravosodja

Tel Aviv, 19. februarja - V Izraelu so bili v soboto že sedmi teden zapored množični protesti proti napovedani vladni reformi pravosodja. Protesti so potekali v Tel Avivu, Jeruzalemu, Haifi in Beershebi. Organizatorji ocenjujejo, da se jih je udeležilo okoli 100.000 ljudi, k podpori vladavini prava pa so pozvali tudi mednarodno skupnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.