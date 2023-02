Vreme: pretežno oblačno

Ljubljana, 19. februarja - Danes bo sprva pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Čez dan se bo deloma zjasnilo, najkasneje v jugozahodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 13, na vzhodu do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju do 6, najvišje dnevne od 11 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo zmerno do pretežno oblačno, več sonca bo v severni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla Alpe in srednjo Evropo. Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka k nam vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu in v Furlaniji Julijski krajini pretežno oblačno, v krajih vzhodno in severno od nas pa deloma jasno. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. V ponedeljek bo predvsem ob severnem Jadranu še pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.

Biovreme: V nedeljo se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden