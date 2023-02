Kopitarjevi kralji po dramatičnem dvoboju le do zmage

Los Angeles, 19. februarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL zabeležili četrto zaporedno zmago. S 6:5 so po dramatičnem razpletu in izvajanju kazenskih strelov ugnali Arizona Coyotes. Slovenski as Anže Kopitar je kot kapetan kraljev drugič zapovrstjo prispeval gol in podajo. To mu je uspelo že ob zmagi proti Anaheim Ducks pred 24 urami.