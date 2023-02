Policija zbira informacije o prometni nesreči s pobegom pri naselju Ihova

Maribor, 18. februarja - Na regionalni cesti Gornja Radgona-Benedikt izven naselja Ihova je danes ob okoli 14.30 prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena dva avtomobila. Voznik enega od vozil je zapustil kraj nesreče, ne da bi poškodovanemu nudil prvo pomoč. Policija morebitne očividce prosi za informacije.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Maribor, je voznik osebnega avtomobila srebrne barve kraj prometne nesreče zapustil v smeri Benedikta, ne da bi ustavil in poškodovanemu v prometni nesreči nudil prvo pomoč in dal potrebne podatke.

Policija zaradi razjasnitev okoliščin morebitne očividce prosi, da o nesreči obvestijo najbližjo policijsko postajo oziroma Postajo prometne policije Maribor na številko 02 450 20 30 ali pokličejo na številko 113 oz. anonimno številko policije 080 1200.