Še 19. zmaga Kamničank, Mariborčanke boljše od GEN-I Volleyja

Ljubljana, 18. februarja - Vodilni ekipi ženskega odbojkarskega državnega prvenstva Calcit Volley in Nova KBM Branik sta z mislimi že pri seriji treh medsebojnih tekem, zaostali prvenstveni in dveh polfinalnih srednjeevropske lige, pred tem pa sta se uspešno opravili svojo nalogo v 19. krogu. Kamničanke so s 3:0 premagale Formis, Mariborčanke pa s 3:1 Gen-I Volley.