Triglav z zmago proti Mariboru ohranil drugo mesto

Ljubljana, 18. februarja - Četrti krog drugega dela 1. ženske SKL se je razpletel po pričakovanjih. Akson Ilirija je nadigrala Domžale z 72:44, Derby Ježica je v Slovenskih Konjicah upravičila vlogo favorita in v tesni končnici zmagala s 66:65, drugo pozicijo na lestvici pa so ohranile košarkarice Triglava, ki so bile boljše od VBO Maribora z 62:56.