Arsenal spet sam na vrhu

London, 18. februarja - Nogometaši Arsenala so po treh tekmah brez zmage vendarle prekinili neuspešen niz. V 24. krogu angleške lige so v Birminghamu domačo Aston Villo premagali s 4:2. Ker je Manchester City v Nottinghamu igral le 1:1, je spet prevzel vodstvo, pred četo Pepa Guardiole ima dve točki prednosti in tekmo manj.