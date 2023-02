Kongres stranke Vesna izrazil podporo vodstvu

Ljubljana, 18. februarja - Na kongresu zelene stranke Vesna, ki so ga danes izvedli ob prvi obletnici delovanja stranke, so za sopredsednika stranke znova izvolili Uršo Zgojznik in Uroša Macerla. V stranki so zadovoljni, da so v minulem letu nastopili na treh volitvah, in napovedujejo usmeritev v prihodnje evropske in parlamentarne volitve.