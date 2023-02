Vrhnika, 18. februarja - Kriminalisti so danes popoldne zaključili ogled kraja petkove nesreče v podjetju Hamex na Vrhniki, v kateri je ena oseba umrla, dve pa sta huje poškodovani. Nadaljujejo analizo podatkov in ugotavljanje okoliščin za razjasnitev vzroka nesreče, so povedali na policiji.