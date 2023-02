Svetovne prvakinje Italijanke, slovensko čast reševala Polona Klemenčič

Oberhof, 18. februarja - Italijanke Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller in Lisa Vittozzi so nove biatlonske svetovne prvakinje v štafeti. Slovenke Živa Klemenčič, Lena Repinc, Anamarija Lampič in Polona Klemenčič so predvsem po zaslugi slednje osvojila 12. mesto.