Arsenal v sodniškem dodatku vendarle do zmage v Birminghamu

London, 18. februarja - Nogometaši Arsenala so po treh tekmah brez zmage vendarle prekinili neuspešen niz. V 24. krogu so v Birminghamu domačo Aston Villo premagali s 4:2, pri tem pa so imeli veliko težav. Dvakrat so zaostajali, do prvega vodstva pa prišli v tretji minuti sodnikovega dodatka, ko je domači vratar Argentinec Emiliano Martinez dosegel avtogol.