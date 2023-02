Pahor na Vranskem sklenil dobrodelno akcijo Katra za dober namen

Kot je povedal Pahor, mu je bila življenjska usoda naklonjena, velikokrat je imel ta privilegij, da je občutil srečo ali pa jo je imel. Zdaj ob prodaji katre pa čuti neko posebno vznesenost, ki je ni občutil velikokrat v življenju.

Spomnil se je zgodbe pred 20 leti, ko je po prihodu iz Bruslja obiskal otroke, ki so se zdravili za rakom, in jim prinesel več škatel čokoladnih bonbonov. Tako se je začela ta dolgo zgodba o sodelovanju z bolniki otroki, ki je bila čudovita in bo takšna še naprej, je dejal Pahor in se zahvalil vsem, ki so mu pomagali pri prodajo katre, ter družini Fratar za plemenit namen.

Iz podjetniške družine Fratar je zbrane nagovoril Aleksander Fratar, ki je dejal, da je bil njihov namen pomagati Junakom 3. nadstropja. Napovedal je, da bo katra marca ponovno na javni dražbi. Takrat bodo zbirali sredstva do določene višine, polovico denarja pa bodo namenili slovenjgraški bolnišnici, polovico pa borcem 3. nadstropja. Izžrebali bodo tudi nagrajenca, ki se bo lahko s katro popeljal.

Predsednica društva Junaki 3. nadstropja Urška Kolenc se je Pahorju zahvalila za plemenito gesto, direktor Inštituta zlata pentljica Borut Hafner pa je napovedal, da bodo s prejetim denarjem ustanovili štipendijski in žepninski sklad za otroke z rakom, ki so si ga želeli že zdavnaj ustanoviti.

Avto-moto zveza Slovenije je Pahorju pomagala pri prodaji katre, saj so oglas za avto objavili na svojem portalu za nakup in prodajo rabljenih vozil DoberAvto.si.

Pahor je sicer lani ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku ustanoviteljem omenjenega inštituta, Junakom 3. nadstropja, podelil tudi jabolko navdiha za ozaveščanje o raku pri otrocih in mladostnikih. Junaki 3. nadstropja so otroci, ki se ali so se zdravili v 3. nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani, na oddelku, kjer se zdravijo otroci, oboleli z rakom.