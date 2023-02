Francozi zmagovalci štafetne tekme, Slovenci deveti

Oberhof, 18. februarja - Francoska moška biatlonska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Oberhofu osvojila zlato medaljo na ekipni tekmi 4 x 7,5 km. Na drugem mestu so končali Norvežani (+38,8 sekunde), tretji so bili Švedi (+1:39,9). Slovenija je v postavi Alex Cisar, Miha Dovžan, Jakov Fak in Toni Vidmar zasedla deveto mesto z zaostankom 4:48,7.