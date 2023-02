Guterres na vrhu Afriške unije pozval h krepitvi prizadevanj za mir

Adis Abeba, 18. februarja - V etiopski prestolnici Adis Abeba se je danes začel dvodnevni vrh Afriške unije, na katerem bodo med drugim govorili o ukinitvi suspenza članstva za Mali, Burkino Faso in Gvinejo, vzpostavitvi območja proste trgovine in nasilju na celini. Voditelje je uvodoma nagovoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres in jih pozval k prizadevanju za mir.