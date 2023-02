V Arcontu posodabljajo proizvodnjo

Gornja Radgona, 18. februarja - V podjetju Arcont letos nadaljujejo posodabljanje proizvodne linije. Lani so za to namenili 2,3 milijona evrov. Odkupili so prostore podjetja ECC Escada v stečaju in podaljšali proizvodne hale na matični lokaciji iz Gornji Radgoni. Letos so iz načrta za okrevanje in odpornost prejeli sredstva za sofinanciranje treh investicij.