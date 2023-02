V Kinu Šiška koncert ameriško-britanskega kvarteta Algiers

Ljubljana, 20. februarja - Ameriško-britanski kvartet Algiers se nocoj vrača v ljubljanski Kino Šiška s svojo nepredvidljivo mešanico postpunkovske jeze, nojzerske divjosti in gospelovske duše. Algiers bodo tokrat predstavili svoj novi, četrti album SHOOK, pri katerem so sodelovali tudi številni gostujoči umetniki in umetnice. To bo tretji nastop skupine v Ljubljani.