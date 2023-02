Newyorški borzni indeksi v minulem tednu brez večjih sprememb

New York, 18. februarja - Indeksa newyorške borze Dow Jones in S&P 500 sta v minulem trgovalnem tednu rahlo nazadovala, Nasdaq pa je rahlo napredoval. Višjo rast vseh indeksov je preprečilo vladno poročilo o inflaciji, ki kaže, da se je tempo umirjanja upočasnil. To pomeni nadaljevanje politike višanja obresti.