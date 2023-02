V tovornjaku v Bolgariji našli 18 mrtvih migrantov

Sofija, 17. februarja - Bolgarske oblasti so danes sporočile, da so nedaleč od prestolnice Sofija našli 18 mrtvih prebežnikov v tovornjaku, ki naj bi prevažal okoli 40 migrantov. Žrtve so mladi Afganistanci, po prvih ugotovitvah pa naj bi se zadušili. Bolgarija se sooča s povečanim prihodom migrantov, ki skušajo nezakonito prečkati bolgarsko-turško mejo.