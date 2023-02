Vladna stran s predlogom za odpravo plačnih nesorazmerij med šolstvom in zdravstvom

Ljubljana, 17. februarja - Vladna pogajalska skupina je po večurnem skupnem sestanku, sklicanem na njeno pobudo, Svizu in visokošolskemu sindikatu predstavila predlog za odpravo plačnega nesorazmerja med šolstvom in zdravstvom. Vlada je napovedala, da bo predlog sindikatoma pisno dostavila v ponedeljek do 12. ure.