Zdravilišča letos z investicijami v prenovo in izgradnjo novih zmogljivosti

Celje/Moravske Toplice/Zreče/Strunjan, 19. februarja - Slovenska naravna zdravilišča, ki so lani uspešno poslovala, za letos načrtujejo več investicij v prenovo in izgradnjo novih zmogljivosti, so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Kot so poudarili, zdravilišča pri tem dajejo posebno pozornost tudi trajnostnemu razvoju in področju rabe geotermalne energije.