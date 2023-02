Policisti iz Memphisa na sodišču zavrnili krivdo za umor Tyra Nicholsa

Memphis, 17. februarja - Pet nekdanjih policistov iz Memphisa se je danes na sodišču izreklo za nedolžne v primeru obtožbe nenamernega umora in drugih dejanj v zvezi z nasilno aretacijo in smrtjo 29-letnega Tyra Nicholsa. Policisti so 7. januarja na cesti ustavili Nicholsa, ki jim je skušal pobegniti, nakar so ga tako zverinsko pretepli, da je v bolnišnici umrl.