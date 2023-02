Stekla je gradnja prizidka k radovljiškemu vrtcu

Radovljica, 19. februarja - Radovljiški vrtec bo do septembra prihodnje leto dobil novo podobo in vsebine. Pred kratkim je namreč stekla izvedba 2,4 milijona evrov vredne investicije za izgradnjo prizidka, s katerim bodo zagotovili pet dodatnih igralnic, novo telovadnico in razvojno ambulanto. Poleg tega bodo dozidali in rekonstruirali tudi obstoječo kuhinjo.