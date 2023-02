Vzrok eksplozij na Vrhniki še ni znan, poškodovana delavca življenjsko ogrožena

Vrhnika, 17. februarja - Vzrok eksplozij in požara v podjetju Hamex na Vrhniki še ni znan, so popoldne sporočili pristojni. Nesreča je terjala življenje enega delavca, druga dva pa sta huje poškodovana. Njuno življenje je ogroženo, so za STA povedali v UKC Ljubljana, kamor so ju prepeljali na zdravljenje. V času eksplozije drugih oseb ni bilo na območju podjetja.