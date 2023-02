Ljubljanska borza: Indeks zadnji dan tedna skoraj nespremenjen

Ljubljana, 17. februarja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se danes skoraj ni spremenil, pridobil je 0,06 odstotka in teden končal z vrednostjo 1192,42 točke. Sklenjenih je bilo za dober milijon evrov poslov, od tega skoraj polovica z delnicami NLB, ki so se pocenile za 0,57 odstotka. Tečaj se je znižal še delnicam Luke Koper in Cinkarne Celje.