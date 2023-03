V veljavi višja urna postavka za delo upokojencev

Ljubljana, 1. marca - Z današnjim dnem v veljavo stopata zvišani najnižja bruto urna postavka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev in omejitev za to delo v koledarskem letu 2023. Postavka bo znašala 6,92 evra bruto, obseg dela pa bo omejen na 10.346,52 evra bruto. Novi zneski so posledica uskladitve z minimalno plačo.