Ljubljana, 17. februarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti zaradi nesreče oviran promet med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nastaja zastoj, zamuda je do ene ure. Voznike se pozive naj ne opazujejo prometne nesreče in, da pustijo med ustavljenima kolonama dovolj prostora za vožnjo intervencijskih vozil.