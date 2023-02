Na februarski seji DZ premierja čakajo vprašanja o davkih, vrtcih in reformi plačnega sistema

Ljubljana, 20. februarja - Poslanke in poslanci danes začenjajo redno februarsko zasedanje. Kot običajno, bodo prvi dan namenili poslanskim vprašanjem ministrski ekipi in predsedniku vlade Robertu Golobu. Ta bo odgovarjal na vprašanja glede višanja davkov, višjih cen vrtcev, reforme plačnega sistema v javnem sektorju in položaja upokojencev.