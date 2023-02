Pogačar ostaja v vodstvu, etapa vseeno kolesarju emiratov

Malaga, 17. februarja - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je ostal v vodstvu skupnega seštevka 69. dirke po Andaluziji. Tretja etapa je sicer pripadla Belgijcu Timu Wellensu, ki je Pogačarjev moštveni kolega. Izkušeni Belgijec je bil eden od 20 ubežnikov, ki so si pred glavnino nabrali štiri minute in pol naskoka.