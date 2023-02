Požar po eksplozijah na Vrhniki pogašen

Vrhnika, 17. februarja - Po eksplozijah v podjetju Hamex na Vrhniki je prišlo do požara, ki pa je pod nadzorom in večinoma pogašen. Gasilci sicer preprečujejo morebitne nove eksplozije in razširitev požara na druge objekte, je v izjavi za medije okoli 13. ure dejal vodja intervencije z Gasilske brigade Ljubljana Tomaž Ažbe. Gibanje na prostem je varno, sporoča CZ Vrhnika.