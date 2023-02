Na informativnem dnevu na policijski akademiji veliko zanimanje za delo policista

Ljubljana, 17. februarja - Policijsko akademijo v Tacnu so danes po dveh letih znova napolnili mladi, ki jih zanima delo policista. Zvedavo so iskali informacije o izobraževanju na Višji policijski šoli, na kateri je v prihodnjem študijskem letu razpisanih 300 mest. Še v soboto je mogoče pridobiti osnovne informacije o študiju in o možnostih kariernega razvoja v policiji.