Slovenska karitas za pomoč prizadetim v Turčiji in Siriji doslej zbrala več kot 350.000 evrov

Ljubljana, 17. februarja - Slovenska karitas je za pomoč prizadetim v uničujočem potresu v Turčiji in Siriji doslej zbrala 357.685 evrov. Preko Caritas Internationalis je za nujno pomoč Turčiji in Siriji doslej za vsako območje nakazala po 110.000 evrov, so danes sporočili iz Slovenske karitas, ki z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim nadaljuje.