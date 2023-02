Banke v letu 2022 malenkost zmanjšale dobiček na 540 milijonov evrov

Ljubljana, 17. februarja - Banke v Sloveniji so leta 2022 po nerevidiranih podatkih ustvarile 539,5 milijona evrov dobička pred davki, kar je štiri odstotke manj kot leto prej. Neto dohodke so sicer povečale, zmanjšanje dobička pa v Banki Slovenije pripisujejo dejstvu, da so banke v letu 2021 še sproščale oslabitve in rezervacije, lani pa so jih spet oblikovale.