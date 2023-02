Vrhniški Hamex ponuja ognjemetne izdelke

Vrhnika, 17. februarja - Podjetje Hamex z Vrhnike, kjer je danes prišlo do eksplozij, v katerih je ena oseba umrla, dve pa sta huje poškodovani, deluje od leta 1991. Povezano je z največjimi proizvajalci pirotehnike in ponuja ognjemetne izdelke v veleprodaji ter v trgovinah v Ljubljani in Kamniku in prek spleta. Po podatkih z Ajpesa za leto 2021 zaposluje pet ljudi.