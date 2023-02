Snežne razmere v visokogorju

Nevarnejša so strma travnata pobočja in grape. Predvsem na bolj senčnih straneh so v snežni odeji prisotne šibke plasti, ob veliki obremenitvi je možno sprožiti manjši plaz kložastega snega. To velja zlasti v prehodnih območjih med tanjšo in debelejšo snežno odejo. Zaradi dnevnega taljenja in nočnega zmrzovanja se povečujejo poledenele površine.

V gorah se nadaljuje suho in razmeroma toplo vreme. Sneg ponoči zaradi suhega zraka večinoma pomrzne in se čez dan na prisojnih pobočjih ojuži in v nižjih predelih tudi tali. V senčnih predelih razmere ostajajo bolj ali manj nespremenjene. Sneg je povečini prekrit s skorjo, ki je nastala zaradi vetra ali dnevne odjuge in nočnega zmrzovanja. Na vetru izpostavljenih legah je sneg spihan do trde podlage. Še so klože in opasti, ki so dobro sprijete s podlago. Ob dnevni odjugi so se v preteklih dveh dneh na prisojnih pobočjih prožili posamezni plazovi mokrega snega in zdrsni plazovi.

Danes bo delno jasno, predvsem v sredogorju na jugozahodu pa bo ponekod tudi megleno. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Ničla bo na nadmorski višini okoli 2800 metrov. V soboto bo vreme podobno, tudi temperaturne in vetrovne razmere. V nedeljo bo pretežno oblačno. Pihal bo zmeren zahodni do severozahodni veter. Malo se bo ohladilo, ničla bo na nadmorski višini med 2200 in 2500 metri. V ponedeljek se bo delno zjasnilo, še malce hladneje bo.

Danes in v soboto bodo snežne in plazovne razmere v gorah pomladanske. Snežna odeja se bo počasi preobražala, hitreje na prisojnih pobočjih, kjer se bo tudi talila. V senčnih legah bo sneg ostal suh ali pomrznjen. Nevarnost snežnih plazov bo zjutraj in sprva dopoldne majhna, sredi dneva in popoldne pa se bo na prisojnih pobočjih nekoliko povečala in bo nad okoli 1500 metri zmerna, druge stopnje. V nedeljo zaradi bolj oblačnega vremena in malo nižje temperature ni pričakovano dnevno povečanje plazovne nevarnosti, pa tudi v ponedeljek zaradi malo nižjih temperatur dnevni vpliv sonca ne bo tako izrazit.