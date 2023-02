V CD mladinska predstava o bajeslovnih Gorjancih

Ljubljana, 18. februarja - V Cankarjevem domu (CD) bo drevi ljubljanska premiera predstave Gorjanci po motivih Bajk in povesti o Gorjancih Janeza Trdine. Mladinska predstava, ki je bila že na ogled v ptujskem mestnem gledališču, je koprodukcija CD, Zavoda Margareta Schwarzwald, SSG Trst in ptujskega teatra. V igri nastopajo Nataša Keser, Urša Kavčič in Zvezdana Novaković.