OZS pozdravlja predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva

Ljubljana, 17. februarja - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pozdravljajo odločitev vlade, ki je v četrtek sprejela predlog zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Kot so danes zapisali v sporočilu za javnost, gre za pomemben mejnik, saj so si za zakonsko ureditev področja rokodelstva prizadevali 20 let.