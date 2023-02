V Turčiji več kot 260 ur po potresu iz ruševin rešili tri moške

Gaziantep, 17. februarja - Več kot 260 ur po potresu so v mestu Antakya na jugu Turčije iz ruševin potegnili še tri preživele, med njimi 14-letnika, so danes sporočile turške oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Silovit potres, ki je 6. februarja prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije, je sicer po najnovejših podatkih zahteval več kot 44.000 življenj.