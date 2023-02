Allianz lani z rekordnimi rezultati

Frankfurt, 17. februarja - Nemška zavarovalnica Allianz je lani ustvarila 14,2 milijarde evrov dobička iz poslovanja, kar je šest odstotkov več kot predlani in največ doslej. Rekordno raven so dosegli tudi prihodki, ki so se povečali za 2,8 odstotka na 152,7 milijarde evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.