WHO: Zdravstveni sektor v Ukrajini se po skoraj letu dni invazije sooča s številnimi izzivi

Žitomir, 17. februarja - Kljub skoraj letu dni trajajoči invaziji, ukrajinsko zdravstvo ostaja odporno, se pa srečuje s številnimi izzivi, kot so omejen dostop do zdravstvenih storitev, težave pri duševnem zdravju in rehabilitaciji ranjenih v konfliktu, je danes v Ukrajini opozoril regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge.