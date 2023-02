V Brežicah razpis za najem 12 stanovanjskih enot za starejše občane

Brežice, 19. februarja - Občina Brežice je nedavno objavila javno zbiranje ponudb za najem 12 stanovanjskih enot v Večgeneracijskem centru Brežice. Namenjene so najmanj 60-letnim in še starejšim občanom. Rok za oddajo ponudb poteče 8. marca. Najemniki bodo morali ob najemnini plačevati še sorazmerni del obratovalnih stroškov, so sporočili z brežiške občine.