Socialna zbornica o kolapsu zdravstva in socialne države

Ljubljana, 17. februarja - Socialna zbornica Slovenije je danes izvedla razpravo v okviru četrtega socialnega kluba na temo kolapsa zdravstva skozi prizmo sociale in človeka. Govorci so razpravljali o problematičnosti množičnih kršitev pravice do zdravstvenega varstva, neenakopravnem dostopu državljanov do zdravstvenih storitev in hudem primanjkovanju zdravstvenega kadra.