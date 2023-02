Storitve pri proizvajalcih lani dražje za sedem odstotkov, najbolj v gostinstvu in logistiki

Ljubljana, 17. februarja - Storitve pri proizvajalcih so se lani v povprečju podražile za 7,2 odstotka, potem ko je bila v 2021 povprečna letna rast 2,9 odstotka, je objavil statistični urad. Cene so se zvišale v vseh opazovanih dejavnostih, najbolj izrazito pa v gostinstvu in prometu ter skladiščenju.