Pabai, Gimsay in Halilović k Taboru, Bušnja novi član Brava

Sežana, 17. februarja - V izdihljajih zimskega prestopnega roka je v prvi slovenski nogometni ligi prišlo do nekaterih menjav. Taboru Sežani so se pridružili bočni branilec Mark Pabai, krilni napadalec Manji Moses Gimsay in vezist Dino Halilović, pri Bravu pa so sporočili, da se iz Rijeke v Ljubljano seli mladi krilni napadalec Denis Bušnja.