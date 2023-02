Raziskava: Več kot tretjina slovenskih zdravnikov razmišlja o opustitvi zdravniškega poklica

Ljubljana, 17. februarja - Evropski zdravniki so nekoliko bolj zadovoljni na delovnem mestu, je pokazala raziskava Digital Doctor podjetja Mediately v devetih evropskih državah. Na splošno so tudi bolj optimistični glede prihodnosti, v Sloveniji pa jih 36 odstotkov razmišlja o opustitvi poklica. Najpomembnejši razlog za to je preobremenjenost, so sporočili iz podjetja.